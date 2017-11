Les pilotes Red Bull se rendent à Interlagos avec le statut de vainqueurs potentiels, tant la RB13 se montre à son avantage récemment.

L’équipe autrichienne avait bien figuré à Interlagos l’an dernier et Daniel Ricciardo espère y effacer deux abandons consécutifs.

"J’aime l’Amérique du Sud et je suis toujours ravi de venir au Brésil" explique-t-il. "L’an dernier, c’était marrant sous la pluie et je ne serais pas contre un peu de pluie cette saison car je sais que je pourrais faire mieux. Je suis certain de pouvoir obtenir un bon résultat mais jusqu’ici, je n’ai pas encore eu de belle course au Brésil, donc j’espère que ça changera cette année".

"Le circuit en lui-même n’est pas typiquement ce que je cherche. Il n’y a pas de virage rapide comme je les aime, il est plutôt court et lent, ce qui n’est pas palpitant. Mais cela ne signifie pas que je n’essaierai pas de signer le meilleur résultat possible".

"Les fans au Brésil sont parmi les plus bruyants, il y a beaucoup de trompettes et de cornes de brumes, on y ressent une ambiance de carnaval. La zone de la ville dans laquelle se situe la piste est assez authentique, on a donc beaucoup de fans locaux qui viennent assister à la course avec beaucoup de passion".