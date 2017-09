Daniel Ricciardo n’exclut pas, comme son équipier Max Verstappen, de quitter Red Bull à la fin de l’année prochaine si la compétitivité de la future RB14 ne permet pas de penser à des victoires plus régulières et à des titres mondiaux dans un avenir proche.

L’Australien arrivera au terme de son contrat avec Red Bull à la fin de l’année 2018 et il peut donc être un acteur du futur marché des transferts, ce qui n’a jamais été une réalité depuis son accession à la Formule 1.

"Nous avons réussi à obtenir des podiums et quelques victoires depuis mon arrivée en 2014 mais nous n’avons jamais été, de manière réaliste, dans la course aux titres," constate-t-il à Singapour dans les colonnes du Sun.

"Alors, pour moi, il faut vraiment que cela arrive chez Red Bull à partir de l’année prochaine."

"Cela fait maintenant pas mal d’années que je suis ici et je pense qu’en 2018 nous devons enfin faire un grand pas en avant, plus grand que celui de cette année, pour me convaincre que je peux réellement gagner un titre avec eux."

Évidemment, Ricciardo précise que c’est bien son souhait de réussir à décrocher son premier titre mondial avec la marque qui lui a permis d’en arriver là.

"Bien sûr que je veux gagner avec Red Bull. Cela bouclerait notre histoire ensemble également. Sebastian (Vettel) a réussi à la compléter. C’est le seul pour le moment. Et mon coeur le souhaite aussi. Mais nous verrons bien si ça arrive."

"Je vais avoir des décisions à prendre lorsque mon contrat Red Bull arrivera à échéance. C’est la première fois dans ma carrière que cela arrivera et que je me retrouverai libre."

"Le prochain contrat que je signerai, une prolongation ou un nouveau ailleurs, ne sera probablement pas pour une seule année. Probablement trois. La prochaine étape devra donc être une grande étape."