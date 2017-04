Même si son équipe ne se trouve pas là où il le souhaite, Daniel Ricciardo a bon espoir que tout rentre dans l´ordre avec les diverses évolutions prévues par Red Bull au fil de la saison. Avec ses 47 points au classement constructeurs, l´équipe autrichienne se trouve largement derrière les deux meneurs, Ferrari et Mercedes.

Il a été déjà annoncé depuis longtemps que les premiers grands changements sur la RB13 seront opérés à Barcelone. Ricciardo souhaite que les nouveautés apportées soient suffisantes pour avancer dans la bonne direction.

« J´espère que les évolutions pour le Grand Prix d´Espagne vont nous amener dans le sillage de Ferrari et de Mercedes. Je ne parlerais pas d´attentes pour Barcelone, plutôt d´espoirs. J´ai besoin d´un vrai missile, si nous voulons énerver Ferrari et Mercedes. »

Comme toujours, le pilote Red Bull se montre positif. Il démontre que son équipe est capable d´une belle remontée au niveau technique. Il en est même certain : Milton Keynes a su le prouver l´an dernier.

« Tous les fans souhaitent un duel en tête à trois écuries. Moi aussi ! Je sais aussi que nous étions l´an dernier ici à Sotchi à 1,5 seconde derrière la pole de Mercedes. Par la suite, en Espagne, nous étions à une demi seconde, et à Monaco, j´ai pu placer ma voiture à la meilleure place. C´est ce genre de progrès que nous devons faire maintenant. »

Mais l´Australien reste réaliste et sait qu´il y a du pain sur la planche afin d´atteindre l´objectif annoncé.

« Pour nous battre au niveau des Ferrari et des Mercedes, il nous faut progresser dans tous les domaines. Les autres voitures génèrent plus d´appuis, et plus de puissance. J´ai une profonde confiance dans les capacités de mon équipe : nous pouvons faire de grands pas en avant. »

Ricciardo évoque beaucoup les capacités de la voiture, qui expliqueraient le manque de performance de Red Bull. Et qu´en est-il des pilotes ?

« Je n´ai rien oublié depuis un an ! (rire) Je n´ai rien à me reprocher. Nous devions simplement comprendre dans quel domaine de la voiture nous devions nous améliorer. Hélas, cela prend du temps de comprendre un problème, car il faut réagir avec les pièces appropriées et finalement les apporter à la voiture. Je dirai donc en toute modestie que cela n´a rien à voir avec le pilote. »

Sotchi est un circuit qui demande une gestion des pneus particulière, ce que l´Australien sait faire.

« L´asphalte est ici très lisse, l´usure est réduite. Ce qui peut aussi signifier que tu as besoin de quelques tours pour amener les gommes dans leur meilleure fenêtre d´exploitation. C´est une bonne nouvelle pour moi. »

« Cependant, d´un point de vue général, nous n´avons peut-être pas autant extrait des pneus que les pilotes Ferrari ou Mercedes. Mais j´ai roulé à Bahreïn le mardi après le Grand Prix et j´ai un peu plus expérimenté les pneus. Je ne m´attends à aucune difficulté ici. Mais Ferrari et Mercedes seront bien plus rapides. »