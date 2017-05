Daniel Ricciardo se montre confiant quant au progrès possibles de son équipe suite à l’amélioration de la RB13 et espère pouvoir menacer Mercedes et Ferrari dès le Grand Prix de Monaco, où il avait signé sa première pole l’an dernier.

"Nous avons des nouvelles pièces sur la voiture, que nous avions déjà à Barcelone et qui nous ont fait progresser, mais pas assez. Nous avons encore plus ce week-end, des pièces spécifiques à Monaco dont on espère qu’elles nous donneront plus que celles utilisées à Barcelone afin de se rapprocher de la tête" explique Ricciardo, espérant avoir plus confiance en sa voiture avec ces améliorations.

"Je pense que ce week-end est une chance, si l’on arrive à tout faire fonctionner dès les qualifications et que l’on arrive à signer un bon temps au tour. Il faut avoir un grand niveau de confiance et nous verrons ce qu’il se passe. C’est une course amusante. Quand je repense à l’an dernier, j’ai l’impression de ne pas avoir fini le boulot, je ferai ce que je peux. J’arrive ici avec un bon état d’esprit et un grand niveau de confiance".

L’Australien avait vu sa course ruinée par un incident lors des arrêts aux stands et avait perdu son sourire légendaire, mais en plaisante douze mois plus tard : "Il y a eu des techniques de punition à l’ancienne comme les fessées avec des gros blocs de bois similaires à des battes de criquet. En plus de la douleur physique... non je plaisante il n’y a pas eu de douleur physique, du moins pas que je sache !"