Daniel Ricciardo avait apporté un vent de fraîcheur chez Red Bull en 2014. Désormais, c’est Max Verstappen qui incarne le renouveau dans l’écurie autrichienne. L’arrivée triomphale du Néerlandais a cependant piqué l’orgueil de l’Australien, qui se dit prêt à prendre les risques nécessaires pour freiner la « bulle Verstappen ».

« Cela vous aide d’avoir un coéquipier compétitif, absolument. Vous pourriez penser que vous conduisez à votre plein potentiel et vous pensez, ‘eh !, une minute, je peux trouver un autre dixième dans ce virage, là ou là’. C’est bon d’avoir cette pression constante et cette bonne rivalité. »

« Max, bien sûr, est très populaire, et beaucoup de monde attendent de lui qu’il gagne des titres, et donc moi c’est une bonne motivation de dire, ‘arrêtons ce train !’. Non pas d’une manière acerbe, mais dans un esprit de bonne compétition. J’aime avoir quelqu’un à mes côtés qui est solide. Oui, ce serait sympathique de gagner chaque course mais vous en apprenez bien plus sur vous-même, donc j’en profite. »

Mark Webber, qui avait lui-même croisé le fer avec Sebastian Vettel chez Red Bull, notamment au Grand Prix de Malaisie 2013, pense qu’une confrontation plutôt rude pourrait arriver à terme entre les Red Bull boys. Dans le même temps, Christian Horner a rappelé à ses pilotes qu’il fallait placer l’intérêt de l’écurie avant toute chose.

Daniel Ricciardo sera néanmoins davantage satisfait par l’assouplissement des pénalités en course. Désormais, un pilote ne sera sanctionné que s’il a commis une faute évidente. L’ancien pilote Toro Rosso accueille avec soulagement cette nouvelle donne.

« S’ils s’en remettent à nous, je pense que la bonne nouvelle, c’est que cela va se jouer sur la piste. J’espère que nous pourrons trouver une réparation si nous sentons que quelque chose ne s’est pas passé comme nous le souhaitions. J’aime être capable de courir, c’est ce qui est positif. »