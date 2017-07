Alors que le Grand Prix d’Autriche s’apprête à débuter, l’affaire Vettel-Hamilton continue de faire parler dans les paddocks.

Daniel Ricciardo, le pilote Red Bull, a pris le temps de développer son point de vue sur le sujet. Pour lui, la sanction de la FIA apparaît clémente parce que l’Allemand a fini devant son concurrent à Bakou.

« Si l’on trouve que la pénalité de Seb a été légère en course, c’est simplement parce que, pour moi, il a fini par battre Lewis. Et c’est seulement arrivé parce que Lewis avait eu ses propres problèmes avec le repose-tête. Si ça n’était pas arrivé, Lewis aurait gagné, et Sebastian aurait fini, disons 5e ou quelque chose comme ça. Et alors, on n’aurait pas fait tant de bruit sur cette affaire. »

« Pour moi, un stop-and-go de dix secondes, c’est la plus grosse pénalité que vous pouvez recevoir, à part un drapeau noir. Il n’y a pas de plus grande pénalité en temps parce que vous perdez 20 secondes dans les stands, et ensuite vous devez être immobile pendant 10 secondes. »

« Une pénalité légère, selon moi, aurait été d’ajouter 10 secondes au chrono de Vettel à la fin de la course, et j’aurais été d’accord pour dire que ça n’aurait pas été assez. Mais j’ai pensé que les commissaires avaient bien agi, et je ne pense pas que Vettel en avait assez fait pour être disqualifié. Donc pour moi, les commissaires ont infligé la bonne pénalité. »

Visiblement aussi clément qu’il est souriant, Daniel Ricciardo ne trouve pas en dernier ressort la manœuvre de Sebastian Vettel particulièrement risquée.

« Ce qu’il a fait n’était pas bien, mais ce n’était pas dangereux. Nous étions à 40 km/h. Donc c’était plus ridicule et maladroit qu’autre chose. Ce qui est fait est fait, et je pense que l’on ne devrait plus en parler. Quelque part, je reconnais que ce point devrait être cependant discuté en Autriche [lors du briefing des pilotes]. »