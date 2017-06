Daniel Ricciardo a remporté hier le Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou, en profitant toutefois énormément des circonstances de course.

A la régulière, face aux Ferrari et aux Mercedes, la Red Bull n’était pas capable de s’imposer. Mais elle a toutefois beaucoup progressé. L’Australien tire donc un bilan très positif de son week-end azéri.

"J’ai encore du mal à m’en remettre. C’était fou, c’était amusant. Je dois vous avouer que même quand on a eu le drapeau rouge, j’ai dit à la radio que c’était amusant," dit-il aujourd’hui.

"J’avais déjà le sourire quand je n’étais qu’à la 5e position, je venais d’en remonter 12 ! Et puis j’ai gagné la course, donc vous pouvez imaginer où j’en suis maintenant au niveau du sourire !"

Comment a-t-il perçu l’accrochage entre Hamilton et Vettel en tête de la course ?

"En fait j’ai réussi à voir les ralentis durant le drapeau rouge. J’étais pratiquement sûr que Seb allait avoir une pénalité mais je ne savais pas de quelle ampleur. J’ai pensé que si c’était juste 10 secondes sur son temps de course, il aurait le rythme pour combler l’écart. Et puis finalement ça a été un stop and go."

Hamilton a eu son problème de repose-tête et Ricciardo s’est retrouvé propulsé en tête, sans être inquiété par Lance Stroll et Valtteri Bottas.

"J’avais un bon rythme pour finir la course. C’était positif. En fait il y a vraiment eu beaucoup de positif ce week-end, avant la victoire. Les essais du vendredi ont été bons pour nous mais nous n’avons pas pu reproduire cela en qualification. Nous sommes pile au moment de la saison où à chaque course nous nous rapprochons."

"Ensuite, à chaque reprise de la course, après les voitures de sécurité, je réussissais à freiner bien plus tard que les autres. J’ai gagné beaucoup de place comme ça. Le freinage est devenu un vrai point fort."

"Bien sûr, tout n’est pas encore parfait pour nous en ce moment. Nous avons placé une voiture sur le chemin de la victoire mais nous n’avons pas réussi à finir de manière solide les courses avec nos deux voitures depuis la Chine. C’est un objectif pour l’équipe d’avoir bientôt les deux voitures proches l’une de l’autre, à l’arrivée, si ce n’est sur le podium. La chance va tourner pour Max."