Daniel Ricciardo termine 3e sur le podium du Grand Prix de Malaisie.

Le pilote Red Bull a toutefois eu une course assez solitaire à part lors des premiers et des derniers tours.

"Sur le départ, on aurait dit que Mercedes avait des soucis. J’ai essayé de passer Bottas le plus rapidement possible, mais il s’est bien défendu. J’ai réussi à le passer après quelques tours. Ensuite j’étais tout seul !"

"Vettel est arrivé très vite sur moi à la fin et j’ai pensé qu’il allait y avoir un duel avec lui, mais il n’a lancé qu’une seule grande attaque et nous avons été en mesure de nous défendre."

Ricciardo est content de sa journée et de ce nouveau podium.

"Je pense que cela a été pour ma part une course plutôt calme, mais il faisait chaud et c’était éprouvant physiquement, donc c’est génial de décrocher un podium. Mes félicitations à Max, il a piloté magnifiquement durant tout le week-end. Ce fut une bonne course pour notre équipe."