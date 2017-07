Daniel Ricciardo a signé un nouveau podium pour Red Bull.

Après sa victoire surprise à Bakou, c’est une 3e place qui attendait l’Australien à l’arrivée en Autriche aujourd’hui.

"C’était une course très fun. Il y a eu un moment décisif au départ et je me suis défendu en fin de course contre Lewis. C’était vraiment serré mais je suis resté ferme sur mes points de freinage habituels pour ne pas le laisser passer. Dans l’avant-dernier tour, quand il a eu le DRS, j’ai freiné le plus tard possible et je suis resté devant," explique Ricciardo.

"C’est mon 5e podium de suite, c’est vraiment sympa et c’est cool de le faire à domicile pour l’équipe. Max était monté sur le podium ici l’an passé donc c’était mon tour ! Et voir les fans de Red Bull agiter les drapeaux est toujours enthousiasmant. Mais le plus beau drapeau aujourd’hui était celui de l’arrivée !"

Ricciardo ne voulait pas faire de shoey sur le podium (boire son champagne dans sa chaussure) mais il a été convaincu par Martin Brundle, l’ancien pilote de F1 qui interviewait les pilotes aujourd’hui.

"Martin en voulait un pour récupérer ma chaussure. Il y a une vente aux enchères caritative la semaine prochaine à Silverstone. Si je peux monter encore sur le podium là-bas pour la bonne cause, je suis partant. Ce sera une autre course à la maison."