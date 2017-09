Daniel Ricciardo a pris le départ depuis la 16e place de la grille de départ et il est remonté jusqu’au pied du podium avec la troisième place de Sebastian de Vettel en vue.

Mais il a manqué quelques tours à l’Australien pour rejoindre Hamilton et Bottas sur le podium ou peut-être des pneus plus frais…

"Nous étions en vue du podium," déclare Daniel Ricciardo. "Je revenais sur Seb (Vettel) au rythme d’une seconde par tour, mais il a réagi un peu et mes pneus commençaient à s’user. Ce fut très amusant. J’ai effectué quelques beaux dépassements, notamment sur Kimi (Raikkonen) mais c’est resté très propre. Kimi s’est montré très sportif et je l’en remercie. Je savais qu’au plus j’allais me rapprocher de la tête de la course, au plus les dépassements seraient difficiles."

La course de Max Verstappen a commencé par un accrochage avec Felipe Massa et une crevaison comme conséquence. Il s’est relancé depuis la dernière position avant de remonter jusqu’au point de la dixième place.

"Ma course semblait déjà terminée après trois tours et après il a seulement été question de remonter dans le classement. Ma course a été assez bonne et je suis donc content de ça. Je suis content de ma course, même si j’ai dû me battre à l’arrière et que Daniel (Ricciardo) a pris la quatrième place. A Singapour, j’espère que nous pourrons nous battre pour le podium," explique le jeune néerlandais.