Daniel Ricciardo a abandonné aujourd’hui lors du Grand Prix des USA mais l’Australien a révélé qu’il s’y attendait au bout de quelques tours à peine : son moteur Renault commençait à donner des signes de faiblesse inquiétants dès le début de la course.

Au 14e tour, le V6 français s’est éteint et le pilote Red Bull s’est garé au mieux au bord de la piste, dans l’herbe.

"Nous perdions de la pression d’huile au fur et à mesure. Et, à la fin, le moteur a fini par s’arrêter. Je devais de toute façon en changer au Mexique donc nous avons pris le risque de continuer mais le problème a été clair dès les premiers tours de la course," commente Ricciardo.

"Je pouvais sentir qu’il y avait déjà des soucis, des problèmes d’allumage. L’équipe m’a demandé de changer plusieurs fois de cartographie et je savais que ce n’était pas pour rendre la voiture plus rapide. Cela n’a pas empêché le problème de moteur et il a coupé comme ça."

Ricciardo a animé le début de la course avec une belle bataille pour dépasser Valtteri Bottas.

"Oui c’était plutôt excitant, j’ai tout tenté sur Bottas. Bien entendu, nous n’avons pas la puissance de Mercedes en ligne droite mais je devais tenter des choses. J’ai pris le risque de tuer mes pneus en l’attaquant ainsi mais il n’y avait pas d’autre alternative."

"J’ai fait une bonne course je crois, j’aurais bien aimé la terminer."