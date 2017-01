Daniel Ricciardo ne pense pas que sa relation avec son coéquipier Max Verstappen chez Red Bull Racing va trop s’envenimer même s’ils se battent pour le championnat cette année.

Verstappen, qui a fait une entrée fracassante dans l’équipe en remportant le Grand Prix d’Espagne l’année dernière, s’est signalé par de nombreux faits d’armes en piste ensuite, démontrant qu’il était prêt à tout pour réussir.

"Je vais être réaliste, et naturellement si Max et moi nous battons pour le titre cette année, il sera naturel que ça devienne plus compétitif entre nous," confie Ricciardo à ESPN.

"Vous pourriez ressentir un peu plus de pression, mais, je suis honnête, je cours toujours avec le respect des autres en tête et s’il me bat de façon juste et équitable, je dirai juste que, même si je n’aime pas me faire battre, il le mérite."

"Je ne vois aucune raison d’avoir des frictions," poursuit l’Australien. "Nous avons eu un moment chaud en Malaisie en 2016 pour la bataille pour la victoire et je pense que nous l’avons bien gérée. Je pense que cela ne changerait que si nous laissons des influences extérieures commencer à nous déstabiliser, mais, sinon je me suis amusé avec Max et je suis impatient, comme lui, que ça reprenne. Nous espérons que nous aurons de bonnes batailles et cela motive bien l’équipe."

Interrogé sur ce qu’il avait appris au sujet de Verstappen lors de cette bataille sur la piste en octobre dernier, Ricciardo admet que Max avait prouvé sa grande maturité pour son âge.

"Nous avons vu qu’il était dur en piste, et à la limite parfois, mais il reste juste et propre. Nous nous en sommes bien sortis, avec nos têtes encore sur nos épaules, sans bobo !"

"Il est jeune, mais en termes de bataille, je pense qu’il est très mature. Il est dans le sport auto depuis longtemps, et même s’il a atteint la puberté il y a quelques semaines à peine (sic), il est assez intelligent."

Ricciardo n’a toutefois pas eu trop à rougir de ses performances en 2016 face à celles de Verstappen. Il n’a été devancé qu’en quelques occasions en vitesse pure.

"Lorsque ça a été le cas, nous avons trouvé les raisons la plupart du temps. Comme les pneus qui surchauffaient sur ma voiture. Mais parfois la voiture ne vous donne pas la réponse. Il faut savoir accepter d’être battu. Une voiture peut se comporter différemment d’un jour à l’autre. Il n’est donc pas toujours facile de trouver une réponse."

"D’ailleurs, avec Max, ce qui est impressionnant, c’est qu’il a un style de conduite agressif, mais il réussit lors des courses à ne pas tuer ses pneus. Parfois vous vous dites qu’il ne fera pas tenir ses gommes mais je pense qu’il a mieux géré cela que je l’avais prévu."