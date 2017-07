La Hongrie est forcément spéciale pour Daniel Ricciardo, puisque c’est à Budapest, en 2014, que l’Australien remporta sa deuxième victoire en carrière, après une course folle. Forcément, cette année, réitérer une telle performance s’annonce ardu, même si la Red Bull devrait être plus à l’aise sur le tourniquet hongrois.

« Le Grand Prix de 2014 fut une victoire sympathique. Bien sûr, j’adore gagner, mais c’était une course incroyable. Pour gagner, j’avais dû dépasser Lewis Hamilton et Fernando Alonso, qui sont plus ou moins les meilleurs pilotes, donc c’était bien. »

« J’adore cette piste et elle a été toujours été bonne pour moi. J’ai eu des week-ends fantastiques ici, même avant la F1. »

« Le Grand Prix de Hongrie est toujours le moment de la saison où l’été approche. Je suis toujours en bonne position et la voiture devient aussi meilleure de son côté normalement. Tout semble aller bien en cette fin de mois de juillet. »

« Nous avons beaucoup plus de grip cette année donc ce sera un peu plus amusant. Le deuxième secteur sera incroyable. C’est l’un de mes secteurs préférés en F1. S’il fait chaud dimanche, ce sera vraiment une course exigeante physiquement, donc je ne dois pas faire la même erreur et manger trop de viande le samedi soir ! »

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il y a plusieurs opportunités de dépassement à Budapest, et Daniel Ricciardo nous dévoile lesquelles.

« Il y a trois endroits-clefs pour dépasser. J’ai réussi quelques bons dépassements au virage 1 par le passé. Le virage 2, vous pouvez le prendre à l’extérieur ou à l’intérieur, puisque les deux lignes fonctionnent. Et l’épingle est aussi amusante. »

« Samedi soir, normalement, je prévois un repas avec quelques gars de l’équipe. C’est toujours un bon moment puisque c’est la fin de la première moitié de la saison et l’ambiance est cool, donc vraiment, j’ai hâte d’être dans les rues de Budapest. »