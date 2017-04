Daniel Ricciardo s’attend à ce que les pilotes prennent plus de plaisir cette année sur le circuit de Sotchi en Russie, théâtre du prochain Grand Prix de Formule 1.

Le pilote Red Bull pense en effet à l’évolution des performances des monoplaces mais pas seulement...

"Maintenant que nous nous sommes rendus sur ce circuit à plusieurs reprises, je pense que le goudron s’est amélioré avec le temps. C’est un peu comme avec Austin, lors des premières années, il a mis un peu de temps à ’se faire’. Je m’attends donc à ce que le circuit offre plus d’adhérence cette année, et, en plus, avec les F1 de cette année, cela devrait aller assez vite," prédit Ricciardo.

"Je pense que nous allons plus nous amuser qu’avant donc je suis impatient de vérifier cela en piste. Le tracé est en plus très éprouvant pour les pilotes parce qu’il y a peu de temps pour se reposer. Oui, il y a une longue ligne droite mais, à part ça, il y a toujours quelque chose à faire derrière le volant. Vous ne cessez de réfléchir à ce qu’il faut faire pour le prochain virage."

L’Australien compare Sotchi à un autre tracé qui n’est pas resté très longtemps au calendrier de la F1, Buddh près de New Delhi.

"Certaines parties du circuit russe me font en effet penser un peu à l’Inde. C’est assez plat et vous pouvez monter facilement sur les vibreurs. Il y a aussi beaucoup de virages à prendre sur les 3e ou 4e rapports. En tout cas j’ai appris à apprécier Sotchi au fur et à mesure des années."

Ricciardo s’attend enfin à une météo plus chaude cette année.

"Nous y allons un peu plus tard cette année que l’an dernier, il y aura donc une chance pour que les températures soient plus élevées. En tout cas Sotchi est un endroit assez cool, à côté de la mer et notre hôtel juste à côté. Cependant je n’ai jamais été me baigner, l’eau est trop froide pour moi !"