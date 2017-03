Le Grand Prix d’Australie à Melbourne sera doublement excitant pour Daniel Ricciardo : tout d’abord, ce sera le premier de la saison ; ensuite, ce sera son Grand Prix national, puisque l’Australien joue à domicile en Océanie. De quoi le rendre encore plus impatient avant ce premier week-end de Grand Prix !

« C’est toujours bon d’être de retour sur son sol national et de profiter d’un peu de soleil après les essais hivernaux. Ma course à domicile est incroyable par bien des aspects, mais c’est aussi une semaine remplie et très occupée pour moi, du lundi au dimanche soir. C’est sympathique qu’il y ait tant d’attention de la part des médias au début de la saison. Tout le monde est super excité. J’essaie d’assister à autant d’événements que je peux, mais j’ai toujours un boulot à remplir ! »

Les propriétaires du circuit de Melbourne ont réservé une petite gâterie à leur héros national…

« Cette année, ils ont nommé une tribune d’après-moi : la Ricciardo Premium Tribune, un endroit avec beaucoup de visibilité sur les virages 3, 4 et 5, ce qui est assez sympathique. C’est une autre source de motivation pour moi et je ferai bien entendu vibrer les fans. C’est formidable d’avoir tant de soutien positif. »

« J’ai entendu dire que tous les tickets s’étaient assez rapidement vendus pour cette tribune. Je profiterai vraiment de ce week-end, j’aurai beaucoup de plaisir et j’essayerai de donner une bonne raison aux fans de faire la fête ce dimanche. »