Renault a amené plusieurs évolutions à son moteur, dont les performances et la fiabilité ont été critiquées par Red Bull depuis le début de saison. Et pour cause, les casse subies par le bloc propulseur ont causé de nombreux abandons tant pour Verstappen, le plus touché, que pour Ricciardo. L’Australien a déjà subi une pénalité sur la grille de départ à Silverstone et s’attend à d’autres problèmes du même genre.

"Nous savons qu’à un moment, il faudra subir de nouveau cette pénalité car nous utilisons déjà notre dernier moteur" regrette-t-il. "J’ai rendu visite à l’usine Renault récemment et ils m’ont confirmé que chaque problème de fiabilité a pu être expliqué".

"Il y a donc un remède à chaque problème, mais il reste des points de fragilité dont nous sommes conscients. Ils pensent qu’ils en ont résolu la plupart mais cela ne veut pas dire qu’il n’y en aura pas de nouveaux. Ce sont des choses différentes et quand un problème est résolu, un autre se présente puis est résolu à son tour, et c’est comme cela qu’ils pensent avoir trouvé la plupart des solutions, mais on ne sait jamais ce qu’il peut se produire".

Bien que Ricciardo sache reconnaître les progrès effectués par son équipe, il avoue aussi un retard en qualifications, dû notamment au mode utilisé par Mercedes pour obtenir de la performance sur un tour, au sujet duquel l’Australien est toujours dubitatif.

"En mode performance, nous sommes encore loin de Mercedes car leur mode qualifications est aberrant. En condition de course, nous avons vu en Autriche que nous étions capables de suivre et que notre rythme n’était pas mauvais jusqu’à ce que Lewis n’accélère. Nous pouvons les suivre s’ils n’utilisent pas le mode utilisé en qualifications, donc nos performances en course sont plutôt correctes" conclut-il.