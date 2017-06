Pour Daniel Ricciardo, se retrouver sur le podium la semaine dernière à Montréal a fait remonter des souvenirs qui sont pour lui uniques. C’est en effet au Canada qu’il a décroché sa toute première victoire en F1.

L’Australien a un souvenir intact de cette journée à la signification si particulière pour lui. Il a d’ailleurs marqué l’évènement d’une manière… indélébile.

"En fait, je l’ai fait tatouer sur mes fesses – 8 Juin 2014. C’était un jour génial, je m’en souviens très bien. Toute la course a été chaotique. Je me rappelle que nous sommes arrivés à un point où Mercedes a commencé à rencontrer des problèmes, et j’ai regardé les voitures devant moi et j’ai pensé « Ok, je suis 3e, c’est cool, je vais être sur le podium ». A cette époque, je n’avais pas encore beaucoup fini sur le podium et c’était quand même cool."

"Et puis je me suis dit « Attends, peut-être que nous pouvons faire mieux que 3e ». Puis j’ai pu voir Nico qui commençait à revenir vers nous et j’ai pensé « c’est la tête. » J’ai pu voir qu’il se démenait et j’ai pensé « Si je rattrape Perez, j’ai une réelle chance de gagner » et je l’ai eu. Je me rappelle très bien de ce moment : me retrouver sur le podium et tous les gens présents. Il y avait beaucoup de drapeaux australiens, ce qui était une belle surprise. Je ne l’oublierai jamais."

La 3e place de Ricciardo en Espagne lui a permis de signer son 20e podium de sa carrière en F1, et, avec celui du Canada, c’est un de plus qui s’ajoute à son palmarès. Mais le pilote de 27 ans reste humble face à ce chiffre.

"Je n’ai jamais pensé en termes d’étape, pour être honnête. Ce n’est pas vraiment une étape, si ? Je suppose qu’ils commencent à s’accumuler – 20 podiums, c’est cool, j’aime ça. Il m’en faut plus ! Je peux prédire qu’il y en aura plus à l’avenir."