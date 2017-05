Daniel Ricciardo était très heureux de finir 3e aujourd’hui à Monaco. Son sourire contraste d’ailleurs énormément avec la mine déconfite de Kimi Raikkonen, et qui fait écho à sa propre déception de l’an dernier, quand Red Bull lui avait fait bêtement perdre la victoire dans les stands, à la recherche des bons pneus.

Cette année la stratégie a été parfaite et un arrêt tardif lui a permis de passer à la fois Valtteri Bottas et son équipier, Max Verstappen, qui étaient devant lui.

"Je suis vraiment ravi d’être sur le podium de Monaco. Parce que c’est dur de gagner des positions sur ce circuit. Hier j’étais frustré parce que je savais que je pouvais aller plus vite en qualifications. Je n’avais pas l’impression d’avoir montré tout ce que je pouvais faire avec ma voiture," déclare l’Australien.

"Grâce aux arrêts devant moi, j’ai pu montrer mon rythme, et là ça a été parfait. Je me suis mis dans un très bon rythme, j’étais le plus rapide et ça m’a permis de faire un très joli overcut ! C’était amusant et ça a vraiment fait toute ma course aujourd’hui."

Tout aurait pu s’arrêter cependant juste après l’intervention de la voiture de sécurité : Ricciardo est allé taper le rail à la sortie de Sainte Dévote au moment du restart.

"Cette voiture de sécurité a vraiment voulu ruiner ma course ! Je n’avais plus mon avance et j’ai tapé fort avec ma roue. Je pensais avoir des dégâts, j’ai vu Valtteri derrière moi mais j’ai résisté en attendant de savoir si ma voiture allait tenir le coup. Je suis donc ravi d’avoir fini la course !"