Red Bull Racing a choisi de moins incliner ses ailerons que Ferrari et Mercedes à Bakou et cela semble payer : le moteur Renault permet à la RB13 d’atteindre des vitesses de pointe similaires.

Et le châssis ? Il semble réussir à faire la différence selon Daniel Ricciardo.

"3e temps pour moi, le meilleur pour Max, une bonne journée pour nous ! Un peu inattendu toutefois," se réjouit l’Australien.

"Nous avons été tous les deux dans le top 3 dans les deux séances du jour. Ce matin, même si j’étais 2e, je n’étais pas satisfait de ma voiture. Je savais que la voiture valait mieux et moi aussi."

"Nous avons donc progressé ensemble lors des Libres 2. Je pense qu’il nous reste encore un peu de performance à aller chercher mais nous sommes déjà très heureux comme ça. C’est serré entre nous, Ferrari et Mercedes. Williams et Force India ne sont pas loin non plus. Ca va être intense !"