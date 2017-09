Daniel Ricciardo a dominé la première journée d’essais libres à Singapour avec sa Red Bull RB13.

Si cela peut constituer une surprise pour beaucoup, ça ne l’était pas pour lui.

"Je savais que nous venions ici avec une bonne voiture et j’avais indiqué mes ambitions dès hier : gagner ce week-end," commente-t-il en sortant de sa monoplace.

"Je me suis bien préparé lors de ces deux séances donc je ne suis pas surpris de notre performance finale aujourd’hui."

"Bien entendu, il est important maintenant de conserver ce rythme demain mais je crois vraiment que nous pouvons rester devant tout le week-end."

Ferrari ne semble pourtant pas avoir montré son vrai rythme, loin de là.

"Seb était plus rapide lors des Libres 1, donc je pense qu’ils vont remonter. Ils avaient certainement un autre programme lors des Libres 2. Je suis certain que la hiérarchie sera plus serrée demain mais je m’attends quand même à ce que nous restions devant."

Sur un autre sujet, Ricciardo a été prié de commenter les spéculations selon lesquelles Renault F1 souhaitait d’abord avoir ses services plutôt que ceux de Carlos Sainz.

"Je ne suis pas surpris, je suis beau et rapide !" conclut-il en riant.