L’équipe Red Bull compte dans ses rangs une future star avec Max Verstappen mais elle ne peut être que satisfaite du niveau de Daniel Ricciardo : le pilote de 27 ans a une nouvelle fois montré toute l´étendue de son talent et a livré de très belles prestations lors de la saison 2016.

Il a ainsi été d´une grande régularité et a même menacé à plusieurs reprises les Mercedes en course. L´Australien ne doute pas un seul instant de pouvoir finir devant le triple champion du monde, Lewis Hamilton, avec une voiture à la hauteur... ou dans la même équipe.

« Bien sûr que je peux battre Lewis Hamilton » affirme-t-il. « On m´a demandé à plusieurs reprises qui j´aimerais le plus avoir comme coéquipier, et j´ai toujours répondu Hamilton. »

Le pilote Red Bull ne sous-estime pas le Britannique et l´estime beaucoup, mais il connait ses propres capacités.

« Bien entendu, je sais à quel point il est doué, et il y aurait alors une belle lutte entre nous deux. Mais j´ai une confiance en moi suffisante pour prétendre que je pourrais effectuer le "travail" (battre Hamilton). »

Ricciardo révèle que, d´un point de vue personnel, il apprécie l´attitude du pilote Mercedes, mais rappelle la dure loi du monde de la F1.

« Il n´a jamais prononcé une seule mauvaise parole à mon égard. Il a toujours été gentil avec moi. Il y a certains jours où nous discutons sans problème, d´autres où il se montre fermé. Cette année, je me suis lié d´amitié avec quelques personnes, mais nous ne sommes pas en Formule 1 pour cela. Donc je ne m´attends pas à ce qu´il me passe un coup de fil, comme ça, pour parler. Et je suis certain qu´il pense la même chose. »

L´Australien a beaucoup d´atouts en tant que pilote, mais selon lui, l´un prime sur les autres.

« Une de mes forces est que je suis capable de décrocher du travail. Je ne m´endors pas en pensant au sport. Beaucoup de gens disent que, lorsqu´on y est, on ne doit respirer et vivre que pour la F1, à chaque seconde. Je ne suis pas de cet avis. Je crois plus que tu as besoin de compenser, sinon tu te consumes de l´intérieur. Cette manière de penser va me permettre de rester longtemps dans le sport. »