C’est Daniel Ricciardo qui a signé le meilleur chrono cet après-midi en Hongrie et l’Australien se dit qu’il aura peut-être son mot à dire demain après-midi dans la bataille pour la pole position.

"Les nouveaux éléments fonctionnent bien," se félicite Daniel Ricciardo.

"Cette journée a été positive. J’ai été aussi vite cet après-midi que ce matin et c’est très positif. On ne peut jamais savoir ce que font Mercedes et Ferrari, mais ces derniers semblaient plus rapides cet après-midi, même si nous sommes toujours devant eux. Nous verrons bien comment cela se passera demain."

Est-ce que Red Bull pourra viser la pole position demain ?

"Si nous faisons aussi bien qu’aujourd’hui, alors oui. Je suis persuadé que les autres vont faire un peu mieux demain, mais nous sommes en bonne position. Nous savons que les Mercedes sont très rapides en qualification, car elles ont de la puissance en réserve. Nos longs relais semblent aussi assez bons et c’est donc globalement très positif," ajoute le pilote australien.

Max Verstappen est un peu plus loin, mais pas mécontent de lui.

"Nous avons beaucoup travaillé sur la voiture," explique le jeune pilote néerlandais.

"Nous avons évalué de nombreuses pièces et en fin de journée, je me sentais vraiment à l’aise au volant de la voiture. Je ne suis pas encore au top au niveau du chrono, mais je n’ai jamais pu terminer mes tours avec les pneus super tendres. Ce fut une bonne journée."