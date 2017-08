Beaucoup de gens ont prédit un avenir en rouge à Daniel Ricciardo. Mais, avec la prolongation de contrat de Sebastian Vettel pour 3 ans et celle de Kimi Raikkonen pour 1 an, rien ne va changer dans l’immédiat.

L’Australien comprend cette décision et admet qu’il ne sent pas d’intérêt de la part de la Scuderia pour lui.

"Quand j’ai vu la prolongation de contrat de Kimi pour un an, je n’ai pas été surpris par la suite, le contrat de Seb. Le contrat de Kimi est un peu comme une assurance pour garder Seb. Je sais que Seb aime bien travailler avec Kimi," explique Ricciardo.

"En même temps, Seb mène le championnat, il est en bonne position. Il était assez évident qu’il allait faire ce choix. La seule autre meilleure place est chez Mercedes et il semble qu’ils vont continuer avec les deux pilotes qu’ils ont."

"Nous verrons bien en ce qui me concerne, Ferrari me fait rêver. Mais quand on me pose la question sur la Scuderia, j’ai l’impression que l’intérêt vient plutôt des fans et des médias, pas nécessairement de Ferrari. Tant que Seb sera chez Ferrari, je ne vois pas de vraies chances pour moi. Peut-être que les gens veulent me voir en rouge, certaines personnes, mais celles qui comptent (chez Ferrari), je n’en suis pas vraiment certain."

"Nous verrons, pour être honnête je n’en sais rien. Plus rien n’arrivera de toute façon avant 2019 maintenant. C’est trop loin pour commencer à y penser."