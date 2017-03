Daniel Ricciardo est confiant d’avoir gagné sa place en Formule 1, à l’aube de sa 7e saison.

L’Australien ne sent ainsi pas sous la menace de l’arrivée de Carlos Sainz, que Red Bull fait patienter pour l’instant chez Toro Rosso. Mais pour combien de temps encore ?

"Je ne pense pas que cette saison soit celle où je dois absolument tout réussir," répond Ricciardo.

"Bien entendu je fais toujours au mieux et je me mets la pression nécessaire pour réussir. Mais je fais avec la voiture que l’on me donne. Je pense avoir définitivement prouvé ce que je suis capable de faire dans ce sport."

"Je n’ai en tout cas pas l’impression d’avoir trop de poids sur mes épaules pour cette année. Je serai performant, absolument."

L’idéal serait de pouvoir jouer le titre mondial dès cette année, évidemment.

"La première impression après Barcelone c’est que nous avons clairement du potentiel mais il reste encore à le débloquer. Je suis prêt pour ça, je suis plus en forme que jamais et ce sera nécessaire pour piloter ces Formule 1 à la limite sur toute une saison."