Mais que s’est-il passé en moins d’une semaine, entre le Grand Prix de Chine et celui de Bahreïn, pour que Red Bull réduise l’écart de cinq dixièmes, en qualifications, avec les leaders Ferrari et Mercedes ?

Cette bonne surprise a évidemment ravi Daniel Ricciardo autant qu’elle l’interroge, étant donné le manque d’appuis de la RB13, et le déficit de puissance du moteur Renault qui continue d’handicaper légèrement l’écurie autrichienne.

« Nous roulons toujours avec un peu plus d’appui sur la voiture, parce que nous sentons que c’est une faiblesse de la voiture pour le moment. Nous essayons de donner à la voiture autant d’adhérence que possible, donc c’est difficile » confie aujourd’hui Ricciardo.

« En Chine, nous étions à 1,3 seconde de la pole, et à Bahreïn, nous en étions à moins de 8 dixièmes, donc il s’agit d’un changement d’une demi-seconde. Pourquoi ? Je ne le sais pas. Nous en avons probablement appris un peu plus au sujet des pneus, mais rien qui semble valoir une demi-seconde… Je ne comprends pas tout à fait. Peut-être que les ingénieurs ont fait quelque chose d’encourageant, peut-être que la vitesse est là. Si nous comprenons vraiment pourquoi, nous pourrons trouver encore plus de temps. »

Cette franche amélioration d’une course à l’autre, si elle n’est pas éphémère, est en tout cas prometteuse pour la suite de la saison. La RB13 serait ainsi une bien meilleure base de départ pour de futurs développements.

« Nous sommes un peu plus proches et si nous rajoutons quelque chose sur la voiture, quelque chose qui améliorera vraiment la voiture, alors cela peut encore vraiment nous rapprocher davantage des leaders. En Chine, j’étais pessimiste sur mes chances de podium dans des conditions normales, donc peut-être que nous serons sur le podium plus tôt que nous le pensions. »