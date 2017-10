Daniel Ricciardo a signé le quatrième temps aujourd’hui en qualification à Suzuka, mais il pourra prendre le départ depuis la troisième position de la grille grâce à la pénalité infligée à Valtteri Bottas.

"Quand j’ai franchi la ligne d’arrivée, je n’étais pas frustré, car j’ai senti que j’avais donné tout ce que je pouvais," explique Daniel Ricciardo.

"Max (Verstappen) et moi étions très proches, nous nous sommes poussés l’un l’autre et je suis heureux d’hériter de la troisième place sur la grille. J’espère que cela m’aidera un peu de partir du côté propre de la piste et que cela me permettra de suivre les leaders."

"Le départ sera un moment très délicat de la course, car les dépassements sont très difficiles ici. J’ai réglé ma voiture en vue de la course en enlevant par exemple des appuis aérodynamiques. En ligne droite, je pourrai donc mieux attaquer ou me défendre," ajoute le pilote australien.