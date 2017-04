Daniel Ricciardo est apparu plutôt réaliste, pour ne pas dire pessimiste, dans le paddock de Bahreïn.

L’Australien ne croit déjà plus à la possibilité pour son équipe, Red Bull Racing, de décrocher le titre mondial cette année. Selon lui, Ferrari et Mercedes ont trop d’avance.

"Vous voulez connaitre la réponse ? Je suis à 1,3 seconde au tour du titre. C’est énorme et pour surmonter cela il faudra faire des efforts incroyables. Malheureusement on ne trouve pas cela en 2 semaines. Même si les circonstances sont bonnes," confie-t-il.

"Penser au titre en début de saison, c’est toujours délicat. Mais cela semble aussi très irréaliste. Lors des prochaines courses, Ferrari et Mercedes vont engranger beaucoup de points. Et donc au revoir le titre."

"Si nous avions 3 dixièmes de retard, oui, il y aurait une chance de les rattraper. Mais avec cet écart, non. Alors il va falloir se concentrer pour tirer le meilleur de cette situation."

"En toute honnêteté, nous ne pensions pas être aussi loin. Après les essais de Barcelone, nous savions que nous n’étions pas les plus rapides mais on pensait que l’écart était de 5 dixièmes. Grand maximum. Et qu’avec un peu de travail sur le châssis nous pourrions un peu compenser ça. Mais on ne peut pas trouver comme ça 1,3 seconde."

Ricciardo est-il déçu ?

"Il semblerait que je doive encore attendre un an... Personne chez nous ne veut être dans cette position mais il va falloir, lors des 18 prochaines courses, tirer le meilleur de ce que nous avons et au moins prendre du plaisir en course."

L’Australien est loin de jeter la faute sur Renault.

"Nous manquons d’appuis aérodynamiques. Nous n’avons pas l’adhérence des Mercedes et des Ferrari. Elles freinent plus tard, elles passent plus vite en virage. Oui, leurs moteurs sont plus puissants mais je ne pense pas que le moteur soit notre plus gros problème. C’est le manque d’appuis qui nous pose souci."