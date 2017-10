Christian Horner avait affirmé la semaine dernière qu’il ne tenait qu’à Max Verstappen de bâtir une équipe Red Bull Racing autour de lui, comme il le souhaite.

Ces paroles ont été répétées aujourd’hui dans le communiqué adressé à la presse par Red Bull lors de l’annonce de la prolongation du contrat du Hollandais jusqu’à la fin 2020.

Pour Daniel Ricciardo, qui arrive en fin de contrat en 2018, il n’y a pas de quoi être troublé par de telles déclarations de son patron.

"C’est normal, Max est 10 ans plus jeune que moi. Je ne dis pas que nous sommes à différents moments de notre carrière mais, à cause de son âge, naturellement, il est dans une position différente. C’est probablement les meilleurs mots que je peux dire à ce sujet..." dit Ricciardo.

"Nous courons tous pour gagner, faire de notre mieux et espérer jouer avec Lewis et Sebastian devant. Je ne pense qu’à moi et j’ai bien envie de décrocher une autre victoire cette année. Peut-être ce week-end."