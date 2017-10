Daniel Ricciardo semble avoir digéré et compris le fait que Red Bull ait signé si tôt avec Max Verstappen jusqu’à la fin de la saison 2020.

Alors que les deux pilotes Red Bull semblaient dans l’attente de voir la compétitivité de leur équipe en 2018 avant de se décider, le Hollandais a surpris tout le monde en annonçant avoir prolongé son contrat pour deux années de plus, sans savoir quel moteur équiperait les Red Bull RB15 et RB16 de 2019 et 2020.

"C’est vrai que cette annonce a surpris tout le monde, moi y compris," reconnait Ricciardo dans le paddock du circuit de Mexico.

"Mais je ne pense pas que cela donne un avantage à Max par rapport à moi. Du moins je ne pense pas de cette façon. Jusqu’à présent, nous avons été traités à égalité. Je ne veux pas imaginer des choses dans ma tête qui n’ont jamais existé ou qui n’ont probablement jamais existé."

Ricciardo admet comprendre pourquoi Red Bull s’est pressée de s’assurer les services de Verstappen.

"S’ils peuvent faire de lui le plus jeune champion du monde, ce serait un coup énorme pour la marque Red Bull. Je le comprends totalement. Mais vont-ils, pour autant, le favoriser par rapport à moi ? Je ne le pense pas."

"Cela fait 4 ans que Red Bull n’a pas gagné de titres alors ils seraient heureux d’en avoir un, quel que soit le pilote. Donc je ne vois pas de favoritisme sur le plan sportif même si j’en vois un du côté marketing."

Ricciardo comprend d’autant mieux cette annonce que "c’est certain que cela enlève Max du radar de Mercedes ou de Ferrari. C’est un concurrent à moins à battre pour Red Bull si Max peut rester chez eux."

L’Australien a été clairement courtisé par Christian Horner et Helmut Marko. Il a été convié à faire le même choix.

"Oui, Red Bull veut nous conserver tous les deux, le même duo, et cela ne me fait évidemment pas de mal. Mais je peux être patient encore et voir ce qui va se passer au début de la saison à venir. Voir où nous en serons. Ensuite, les négociations commenceront. Je ne vais certainement pas les lancer maintenant. Je peux prendre mon temps."