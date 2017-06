Daniel Ricciardo ne s’attend pas à une baisse de compétitivité de Red Bull Racing lors des prochaines semaines, contrairement aux craintes de son patron, Christian Horner.

Le patron de l’équipe autrichienne estimait que les trois prochaines courses, qui font la part belle à la puissance moteur, pourraient être difficiles pour la RB13 et ses deux pilotes.

"Nous avons pas mal de nouvelles pièces sur la voiture cette semaine et je pense que nous en sommes au même moment que l’année dernière, un moment où nous commençons à accélérer et à progresser. Je pense que notre développement va compenser les pistes plus difficiles pour nous sur le papier," explique Ricciardo à Montréal.

"Je ne pense donc pas que nous allons tant reculer que ça. Nous allons rester à peu près à notre place, je ne pense pas que ce sera trop mauvais. Pour Bakou, je ne sais pas trop. L’an dernier nous n’y étions pas au top mais nous avions fait surchauffer nos pneus. En qualifications ce n’était pas si mal alors, pour moi, seule la course de Bakou est une inconnue."

Et pour ce week-end ?

"Nous pouvons être la 3e meilleure équipe et je ne pense pas que nous serons très loin des meilleurs. Je ne m’attends pas à prendre une seconde en qualifications. Mais nous verrons bien."

"C’est un circuit semi-urbain, c’est toujours piégeux, nous roulons tous avec peu d’appuis. J’aime ce défi et il se passe toujours des choses en course. J’ai gagné ici en 2014 alors qui sait !"