Daniel Ricciardo a reconnu qu’il avait déjà remis son rêve de remporter son premier titre mondial à l’année prochaine au mieux.

Selon l’Australien le trou creusé par Mercedes et Ferrari en ce début d’année sera difficilement rattrapable en fin de saison. Le pilote Red Bull est donc réaliste avant la course de Monaco.

"C’est un peu comme le scénario de 2015, quand vous commencez la saison rempli d’espoirs et que vous réalisez que votre rêve ne se réalisera probablement pas," confie Ricciardo en Principauté.

"A l’heure actuelle, il faut vraiment se sortir le championnat de l’esprit, oublier que c’est une possibilité et juste maximiser ce que j’ai à ma disposition."

"En Formule 1, vous devez toujours tenir le coup. Que ce soit pour une 5e place, pour une victoire ou n’importe quelle autre place, vous devez faire le travail pour l’équipe, vous devez maintenir votre réputation. Il faut juste savoir ré-adapter ses espoirs dans sa tête mais continuer à courir du mieux que vous pouvez pour que tout le monde reste excité par ce que vous faites, même si la victoire n’est pas en jeu."

Ricciardo espère maintenant voir son équipe progresser dans le cadre de ce nouveau règlement.

"A Barcelone nous étions presque à un tour. C’est beaucoup. Mais nous progressons, lentement. C’est la clé pour 2018. En Espagne il y a eu du mieux mais nous espérions plus, surtout en course."

"Ici, à Monaco, nous avons d’autres évolutions, sur le plan mécanique. Cela nous sert pour ce genre de circuits qui demandent beaucoup d’appuis. Je pense toutefois que nous pourrons être plus performants qu’à Barcelone, lors des qualifications et de la course."

"Maintenant, c’est difficile de dire si ce sera aussi bon que l’an dernier. Nous ne sommes pas partis du bon pied cette saison. Sinon cela aurait été plus facile de viser un très bon résultat à Monaco. J’espère que le podium est possible, même si je souhaite, évidemment, toujours plus !"