Daniel Ricciardo a très vite renoncé cet après-midi en Russie à cause de problèmes de surchauffe de ses freins.

"J’ai regardé dans mes rétroviseurs pour voir où étaient les Force India et j’ai remarqué que mon frein arrière droit était en feu," raconte le pilote australien.

"Je l’ai dit à mon équipe et ils m’ont demandé de ralentir et de rentrer. C’est arrivé subitement dans le virage 15 et j’ai failli prendre le mur là-bas. Je ne sais pas si c’est arrivé à cause de la voiture de sécurité. Dommage d’avoir fait si peu de tours."

Son équipier Max Verstappen avait eu les mêmes soucis à Bahreïn.

"Cela nous arrive deux fois de suite et personne ne souhaite cela. Je suppose donc que nous devons faire quelque chose pour trouver une solution. Ils vont regarder ça avant la course de Barcelone," ajoute Ricciardo.