Après un premier de jour de test et 50 boucles effectués au volant de la nouvelle Red Bull, Daniel Ricciardo est désormais formel : les monoplaces de 2017 seront « beaucoup plus rapides » que leurs devancières. Pour rappel, le temps de la pole de l’an dernier a d’ores et déjà été battu par Lewis Hamilton sur sa Mercedes.

« Je pense qu’il y a beaucoup plus à venir du côté des monoplaces, bien sûr. Le temps est frais, la piste est froide, et les pneus ne sont probablement pas à leur fenêtre de fonctionnement optimale. Mais déjà, au niveau des temps, celui de Lewis aujourd’hui était plus rapide que sa pole position de l’an dernier. C’est déjà sympathique, mais je pense que nous allons aller beaucoup plus vite. »

La température sur la piste a légèrement dépassé les 30°C : ce qui rend l’Australien passablement optimiste pour les performances futures des monoplaces…

« Le pneu tendre était meilleur que le médium, mais je pense que la piste est encore vraiment, vraiment froide pour ce pneu. Je sens que le pneu veut vous donner de l’adhérence, mais je ne pense pas qu’il vous donne tout ce qu’il a. Je sens que la piste a besoin d’être plus chaude pour que les temps soient meilleurs. »

Sur un plan plus personnel, Daniel Ricciardo a connu une journée contrastée. Durant la matinée, un problème de capteur puis de batteries a immobilisé sa Red Bull aux stands. Le troisième du dernier championnat du monde a tout de même bouclé 50 tours, en signant le 5e temps final.

« Je n’ai pas effectué beaucoup de tours, mais l’après-midi fut meilleur. Nous avons toujours eu quelques petits problèmes, mais ensuite, les deux dernières heures ont plus ressemblé à un test, et j’étais dans la voiture la majorité des deux dernières heures, donc c’était sympathique de boucler la journée sur une note positive. Il aurait été sympathique de faire plus de tours, ce matin en particulier. Les principaux problèmes ont été rencontrés pour des raisons de sécurité. »

« Nous avons arrêté de rouler en raison d’un certain problème lié aux capteurs, ils nous donnaient des avertissements. Du côté du moteur, nous avons un peu assuré le coup, en nous assurant de ne pas l’endommager dès le premier jour. C’est le principal. Mais durant les deux dernières heures, nous avons bien roulé. J’espère que cela continuera ainsi pour le reste des tests, et j’espère que Max fera 200 tours demain. »

Daniel Riciardo est enfin revenu sur le design de la RB13, que l’on dit un peu moins travaillé que celui de ses concurrentes, du moins à l’œil nu. On trouve ainsi un peu moins de petits éléments et détails sur la Red Bull, mais l’Australien ne s’en inquiète pas…

« Bien sûr, je pense que les gens attendent que nous ayons la voiture la plus détaillée, avec plein de petits ailerons partout. Il semble que les autres équipes aient essayé quelques choses un peu plus aventureuses. Nous devons voir. Bien sûr, j’ai confiance dans nos gars, dans l’équipe. Si nous sentons que nous avons besoin d’essayer des autres choses, alors bien sûr, il faut les tester. La voiture a l’air propre, a l’air sympathique, mais au bout du compte, j’espère qu’elle sera rapide, c’est ce qui est important. »