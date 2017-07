Max Verstappen fait preuve d’une maturité exceptionnelle pour son âge. Et ces paroles viennent directement de son équipier, Daniel Ricciardo.

Le pilote australien de Red Bull reconnait que le Hollandais est très impressionnant.

"Il est encore très jeune, du point de vue de son âge, mais il parait bien plus vieux dans son comportement dans ce sport. Si vous voyez ce que je veux dire," confie Ricciardo à Spielberg.

"Max est un gars vraiment passionné par la Formule 1, intelligent avec l’équipe et dans ses relations. Il connait très bien la technique et la compétition."

"Je pense que nous avons des modes de fonctionnement assez similaires. Nous sommes des durs à cuire, motivés par le travail et le goût de bien faire. Nous avons du respect l’un pour l’autre et c’est pour ça que nous avons gardé une bonne rivalité. Ce n’est pas toujours facile quand on sait ce qui est en jeu en F1."

"En ce moment il est un peu frustré par tous ses abandons, c’est difficile de ne pas l’être parce qu’il pilote bien, il fait attention, plus qu’avant en tout cas ! Et malgré tout il a encore de la malchance. Mais il doit rester positif, la chance va finir par tourner."

"Ce sport est une folie : vous pouvez passer de zéro à héros en l’espace d’un week-end."