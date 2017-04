Daniel Ricciardo est assez dubitatif concernant le rythme de sa Red Bull RB13 lors de cette première journée à Bahreïn.

Selon l’Australien, cette situation "n’a aucun sens". Il soulignait en effet encore hier que la Red Bull est à plus d’une seconde de Ferrari et Mercedes en temps normal. Aujourd’hui, il est à moins d’un dixième, en 3e position !

"Ah, si c’était les qualifications, je signerais des deux mains. Mais franchement, ça n’a aucun sens. Je préfère ne pas trop lire les chronos du jour, je pense que nous n’avions pas les mêmes charges en carburant," commente Ricciardo.

"Pour le moment ça semble pas mal pour nous mais, par rapport à ce qui s’est passé il y a une semaine, je préfère rester sur ma réserve. Cela reste une bonne journée de travail, avec beaucoup de tours couverts."

Le pilote Red Bull est en effet très prudent.

"Je pense que demain, nous retrouverons une hiérarchie plus conforme à ce que nous avons vu en Australie et en Chine. Je vise la 5e place en qualifications. Maintenant je ne dis pas non à une bonne surprise !"