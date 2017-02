Associés chez Red Bull depuis le Grand Prix d’Espagne l’an dernier, Daniel Ricciardo et Max Verstappen ont développé une relation très constructive qui a permis à l’équipe autrichienne de disputer une très bonne seconde partie de saison 2016 et de signer deux victoires. Les deux hommes n’ont pour le moment pas développé de conflit et reconnaissent mutuellement que leur niveau respectif est aussi dû à l’autre.

"C’est très important d’avoir un équipier qui soit fort, j’aime avoir quelqu’un à qui me mesurer et qui soit difficile à battre" précise Ricciardo. "C’est sympa d’avoir un équipier qui soit facile à battre mais on apprend plus de choses et on se motive bien plus quand on est face à quelqu’un du plus haut niveau. C’est ce qu’on a dans l’équipe avec Max et moi et on a montré l’an dernier qu’on se tire vers le haut et que c’est bon pour nous deux et c’est comme cela qu’on deviendra meilleurs".

Max Verstappen est du même avis et abonde dans le sens de l’Australien : "C’est toujours positif d’avoir un très bon équipier, ça permet de se développer et de chercher à dépasser ses limites. Je suis très heureux d’avoir Daniel comme équipier car on se tire vers le haut et c’est très bon pour l’équipe".

Les deux hommes ont également le même avis concernant l’appellation de la nouvelle monoplace, la RB13, dont le nombre maudit ne leur fait ni chaud ni froid : "Le numéro importe peu, certains constructeurs ont remporté des championnats avec ce numéro, ce n’est pas important" tempère Verstappen.

"Je ne suis pas superstitieux, je pense que c’est une excuse que les gens se donnent si les choses se passent mal, mais je suis content que l’équipe ait conservé la dénomination de nos voitures et ait choisi RB13, puisque ça vient directement après 12" ajoute un Ricciardo pragmatique.