Daniel Ricciardo a dû démentir encore une fois les rumeurs qui l’envoient chez Ferrari en 2018.

L’Australien a été clair, ses patrons aussi : le contrat Red Bull pour l’année prochaine sera respecté.

Mais dans le paddock de Bakou, un transfert semble toujours être possible.

"Je ne sais honnêtement pas d’où viennent ces rumeurs. Je ne pense pas qu’il y a rien derrière tout ça. Ou peut-être un pilote qui tente de faire bouger les choses pour lui," indique Ricciardo, non sans penser à Fernando Alonso ou alors à Carlos Sainz.

"Et même s’il y avait un fond de vérité, je ne pourrais rien vous dire. Honnêtement, ce sont juste des rumeurs."

Et, évidemment ces mêmes rumeurs touchent Max Verstappen, son équipier.

"Je veux gagner," répond Verstappen. "Pour l’instant ce n’est pas possible. Je ne regrette pas ce que j’ai dit à Montréal. Mais, pour le moment, j’ai un contrat avec Red Bull et je ne pense qu’à progresser avec eux. Nous verrons ce que l’avenir me réserve, je suis encore très jeune."