L’ancien pilote Red Bull David Coulthard a porté un jugement très bienveillant sur le duo Daniel Ricciardo - Max Verstappen, qui devrait faire le bonheur de l’équipe autrichienne lors des années à venir.

Selon l’Ecossais, les quadruples champion du monde peuvent compter sur des pilotes exceptionnels pour retrouver un jour les titres mondiaux.

"Je ne les vois pas l’un contre l’autre chez Red Bull," explique Coulthard.

"Bien entendu, ils sont en compétition, mais je ne pense pas que Max soit clairement meilleur que Daniel ou que Daniel soit clairement meilleur que Max."

"On peut voir que Daniel a un niveau incroyable en qualifications, ses dépassements sont exceptionnels. Et là où Max se démarque, c’est dans la constance de ses performances en course. A Abu Dhabi, sa capacité à passer sur une stratégie à un arrêt et à la faire fonctionner a été remarquable. Au Brésil, sous la pluie, il a trouvé des trajectoires que l’on ne prend normalement jamais, et ça a fonctionné."

"Max est un pilote courageux et intelligent. Avec ces deux qualités, on a quelque chose surhumain."

Coulthard semble avoir un petit faible pour Verstappen.

"Non non, je pense qu’ils sont tous les deux exceptionnels. Tous les pilotes de F1 sont bons mais ce n’est pas assez pour faire la différence. Il faut ces performances exceptionnelles pour les distinguer."

Il admet toutefois que le Hollandais dispose d’une plus grande marge de progression, étant donné qu’il est plus jeune et moins expérimenté que l’Australien.

"Max et Daniel vont poursuivre leur progression. Peut-être plus pour Max parce qu’il est plus jeune."

"Nous arrivons en 2017 avec une nouvelle Formule 1 plus exigeante au niveau du physique, avec des voitures plus larges. Cela pourrait convenir davantage à l’un qu’à l’autre. Chaque pilote a ses propres caractéristiques en termes de pilotage et peut donc tirer davantage d’une voiture que son équipier. À ce jour, nous ne savons pas de qui il s’agira."