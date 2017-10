Daniel Ricciardo et Brendon Hartley ont un parcours très différent mais des profils très proches. Les deux sont originaires du même endroit sur la planète, l’Australie pour l’un et la Nouvelle-Zélande pour l’autre, et les deux sont liés à Red Bull.

Hartley était pilote de réserve dans la filière lorsque Ricciardo y est arrivé, et il en a été limogé un an avant que ce dernier ne fasse ses débuts chez HRT. Aujourd’hui, Ricciardo a gagné en F1 et Hartley est champion du monde d’endurance et vainqueur au Mans.

Les deux hommes vont se retrouver dans le paddock de la F1 ce week-end, ce qui fait très plaisir à Ricciardo qui se rappelle de leur moments passés ensemble : "Lorsqu’il ne courait pas, il jouait de la guitare. Il jouait et chantait et nous passions du temps dans le camion après les courses".

"Il a cassé une des lumières du camion, je pense que nous étions trop agités. En y repensant, nous n’étions que des idiots mais nous avons de bons souvenirs. Il vient d’un milieu normal, une famille très simple d’une partie modeste de la Nouvelle-Zélande".

"Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis heureux de son arrivée, pour lui et pour le sport. Cela donne à d’autres gars un peu plus âgés que les débutants un peu d’espoir et il représente un bon exemple".

Ricciardo est impressionné par la ténacité de son ancien camarade.

"Il aurait très bien pu retourner en Nouvelle-Zélande quand il a été lâché par Red Bull, en disant qu’il avait essayé mais que ça n’avait pas fonctionné. Mais il a insisté et son éthique de travail est impressionnante, il y est arrivé. Il mérite cette chance à 100% et c’est à lui d’aller au niveau suivant".

Ricciardo a dévoilé un détail amusant quant à la manière dont il a appris que Hartley était sur le point de revenir dans le giron Red Bull. Précisément, il l’a appris quand Hartley est allé dans le simulateur.

"Quand il est venu récemment dans le simulateur pour son premier essai, je l’ai croisé à l’usine et il m’a demandé de ne rien dire. Il m’a dit qu’il ne savait pas ce qui en sortirait mais que c’était plutôt cool de sembler à nouveau intéressant aux yeux de Red Bull à ce moment-là de sa carrière" raconte Ricciardo en guise de conclusion.