Discret jusqu’ici quant à son avis sur les nouvelles monoplaces, Daniel Ricciardo s’est exprimé et a encensé le nouveau règlement, dont il pense le potentiel énorme, et il estime que le gain en courbe sera exceptionnel. Pour lui, les objectifs des évolutions techniques sont atteints.

« Il était trop tôt pour juger le nombre de conditions remplies par ces nouvelles voitures après la première journée » explique l’Australien. « Mais lors de ma deuxième journée au volant, mercredi, j’ai réalisé le potentiel qu’ont ces voitures. J’ai réalisé que les vitesses en courbe seront certainement plus élevées qu’elles ne l’ont jamais été ! Le virage 3 à Barcelone par exemple, que nous passions avec retenue l’an dernier, se passe totalement à fond, sans lever le pied ».

Ricciardo, habitué à afficher un large sourire, a de nombreuses raisons de garder ce dernier.

« C’est un grand pas en avant, et un brutal, il est certain qu’il faudra enchaîner très vite sur certains circuits. Tout sera revu à la hausse, l’intensité, les demandes physiques ou encore la fatigue, et c’est une très bonne chose, c’est ce qu’on attend de la F1 ».

« Nous nous adapterons tous, mais il ne faut pas non plus nier que la tâche qui nous attend sera bien plus physique cette année, et c’est une bonne nouvelle pour les fans et pour nous, pilotes » conclut-il.