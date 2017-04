En partie handicapée par un moteur Renault un peu poussif, l’équipe Red Bull n’a pas vécu une entame de saison idéale à Melbourne. Daniel Ricciardo a rencontré plusieurs problèmes mécaniques et lui comme son équipier se sont plaints d’un manque de vitesse de pointe que Renault doit corriger lors de l’installation d’une prochaine amélioration de son moteur, normalement au Canada. L’Australien attend cette évolution au plus vite en relativisant toutefois l’écart du bloc français face à ses rivaux.

« Il ne pourrait pas être plus élevé que par le passé » tempère-t-il. « Je n’ai pas l’impression que le déficit soit énorme mais nous voulons nous rapprocher. Nous voulons faire mieux sans toutefois être dans une plus mauvaise posture que par le passé. J’aimerais que notre moteur arrive vite ! Ce serait idéal une course plus tôt que prévu afin de pouvoir l’essayer. Mais il n’arrivera jamais assez vite ».

« Peut-on gagner une seconde et demie en deux semaines depuis Melbourne ? C’est peu probable, même si nous pouvons réduire l’écart. J’ai l’impression que nous démarrons doucement nos saisons récemment, ce n’est pas intentionnel évidemment. Si nous ne pouvons pas l’avoir avant le Canada, c’est comme ça, mais nous le voulons aussi tôt que possible ».

La faculté de développement de Red Bull a été prouvée plusieurs fois par le passé, notamment en 2014 et 2016, lorsque l’équipe autrichienne a vécu des débuts de saison difficiles avant de se rattraper au retour en Europe et après. Ricciardo est confiant qu’un tel scénario puisse se reproduire cette saison.

« Nous voulons être mieux que nous le sommes actuellement, je suis honnête, mais en même temps je ne veux pas être trop critique car la saison ne fait que commencer et nous avons une belle marge pour nous développer et comprendre la voiture. Peut-on y arriver ? Oui mais je ne sais pas si ça prendra quelques courses ou une demi-saison. Je ne sais pas pour le moment où il nous manque quelque chose ».

« Nous sommes critiqués pour avoir une voiture qui a l’air simple par rapport à la concurrence. On pourrait dire cela à cause de nos performances actuelles mais je ne sais pas si rajouter des pièces ici et là la rendra plus rapide. Je ne suis pas payé pour ça ! » conclut-il non sans humour.