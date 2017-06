Daniel Ricciardo a révélé à Montréal qu’il a de petites chances de disposer du nouveau moteur Renault évolué lors de la prochaine course, à Bakou.

On sait que Renault a reporté cette évolution le temps de régler ses problèmes de fiabilité et elle n’est donc pas disponible pour ce Grand Prix, au Canada.

Mais, sous la pression de Red Bull, le nouveau V6 français pourrait faire ses débuts en Azerbaïdjan, dans deux semaines, dans au moins une des deux RB13.

"A Bakou, nous devrions avoir une bonne aide avec l’évolution de Renault, si tout va bien nous en disposerons," révèle l’Australien.

"Et notre équipe va aussi être à fond jusqu’à la pause estivale. Je peux vous dire que nous aurons des nouveautés à chaque course. Comme les données en soufflerie et celles recueillies en piste sont à nouveau en phase, nous savons maintenant quelle direction prendre."

Ricciardo promet que "Red Bull va accélérer sa progression. Nous allons continuer à réduire l’écart. Je suis bien plus optimiste pour la 2e partie de la saison."