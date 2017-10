Daniel Ricciardo a décroché la troisième place aujourd’hui sur le circuit de Suzuka et il se dit très satisfait de ce résultat, car c’était son objectif de signer son premier podium au Japon.

"C’est la première fois que je termine sur le podium ici," se félicite Daniel Ricciardo.

"C’était mon objectif du week-end de terminer sur le podium et j’ai atteint cet objectif. C’est génial. C’est un circuit que j’ai toujours apprécié et il est encore plus amusant avec la voiture de cette année."

"Le début de course n’a pas été très intéressant pour moi, mais en fin de course, Valtteri (Bottas) est revenu sur moi et cela m’a semblé beaucoup plus excitant. Je me suis bien amusé," ajoute le pilote australien.