Tout le monde chez Red Bull, y compris Max Verstappen, souhaite voir Daniel Ricciardo prolonger à son tour son contrat jusqu’à la fin de la saison 2020.

Mais l’Australien admet que la situation a maintenant tourné en sa faveur : la pépite hollandaise n’est plus à portée de mains de Ferrari ou Mercedes pour trois saisons de plus. Ce qui pourrait lui permettre de changer d’équipe plus facilement, s’il le souhaitait.

"Max n’est plus sur le marché des transferts maintenant, ce qui n’est certainement pas un désavantage pour moi," lance Ricciardo, avec un petit sourire, à Mexico.

"Je n’ai donc pas besoin d’actionner le bouton ’prolongation de contrat’ maintenant. Comme je l’ai dit, je peux attendre le début de la prochaine saison pour voir où en est la compétitivité de mon équipe et celle des autres."

"Je me rappelle ce qui s’est passé quand Lewis a quitté McLaren et que tout le monde a dit que c’était une erreur. Il a eu raison au final, c’était même la meilleure décision d’un pilote de ces 10 dernières années ! Alors parfois, il faut penser avec un ou deux coups d’avance. La situation me le permet."