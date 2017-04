Daniel Ricciardo serait-il intéressé par relever un défi hors de la Formule 1, comme ont pu le faire Nico Hulkenberg en 2015 avec Le Mans et Fernando Alonso cette année, qui vient de décider de participer à Indy 500 ?

L’Australien a déjà évoqué Le Mans et la Nascar il y a quelques mois... mais il ne se voit pas mettre la F1 de côté pour cela pour le moment. Pas même pour une seule course.

"Je ne manquerai pas un Grand Prix pour faire faire autre chose. Et certainement pas Monaco. Fernando va manquer un très bon Grand Prix. Maintenant je peux le comprendre : quand vous ne roulez pas devant à Monaco, la course est probablement bien longue," dit-il.

Et s’il devait faire un choix, ce serait comme Hamilton.

"Plutôt les Daytona 500 qu’Indy 500. Indy me fait un peu peur en vérité. Mais c’est cool que Fernando décidé de faire cette course. Personnellement, je pense qu’il a fait ce choix à un bon moment. C’est une opportunité pour lui, il peut en plus la concrétiser avec une très bonne équipe. Je sens aussi sa frustration chez McLaren en ce moment. A sa place ? Je ferais probablement la même chose, si j’avais son âge."

"Quant au Mans, je m’y verrais plutôt à la fin de ma carrière en Formule 1, quand je commencerai à explorer d’autres options. Pour l’instant, rien ne me semble attractif en dehors de la F1. Tout ce que je souhaite, c’est une Formule 1 plus rapide plutôt qu’une Indycar très rapide," ajoute-t-il, en référence claire à sa Red Bull RB13 qui manque encore de performance...