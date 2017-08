Les pilotes ne sont pas partis en vacances sur une bonne note puisque les deux hommes se sont accrochés en Hongrie, au deuxième virage de la course. Plus précisément, Max Verstappen a percuté Daniel Ricciardo, causant l’abandon et l’ire de l’Australien qui l’avait traité instantanément de "perdant aigri". Des propos qu’il a tenu à préciser ce jeudi en conférence de presse.

"J’ai fait ce commentaire comme ça, il n’y avait aucune référence à son passé, j’avais juste besoin de dire quelque chose" relativise Ricciardo. "Ce commentaire que j’ai fait était au sujet du fait qu’il perde du terrain au départ et essaie de le rattraper immédiatement, et ça peut toutefois rappeler son départ ici l’an dernier".

"Il était sur la première ligne, n’avait pas pris un bon départ et avait tenté de récupérer sa place immédiatement. Il y avait effectivement de la place à l’intérieur mais c’était forcément un goulot. Ce sont des choses qu’il a déjà faites, mais est-ce une faiblesse ? Je ne sais pas, cela se tassera avec le temps et c’est certainement dû à sa jeunesse pour le moment. Je ne veux pas lui faire la leçon ou autre, mais ce n’est pas la première fois qu’il fait ça".

Ricciardo a toutefois rapidement classé l’affaire puisque Verstappen est directement venu s’excuser de son erreur qu’il a entièrement assumée. Pour l’Australien, c’était suffisant pour passer à autre chose et oublier ce malheureux incident.

"Après le débriefing des ingénieurs, il m’a pris à part et nous avons parlé en privé tous les deux. C’est tout ce que je demandais, il ne peut pas me rendre des points. Peut-être qu’il aurait pu me donner une partie de sa prime ! Je plaisante, il a fait ce qu’il pouvait et c’était sincère, nous nous sommes serrés la main et j’en étais satisfait".

Daniel Ricciardo l’assure, la manière dont est venu s’excuser Verstappen était exactement ce qu’il attendait après la course : "C’est tout ce que je demandais, des excuses sans la présence de son manager ou de Christian à côté de lui, nous n’étions que tous les deux et c’était la meilleure manière d’avancer pour chacun d’entre nous".