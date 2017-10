Après un nouveau podium au Japon, Daniel Ricciardo se rend à Austin avec à la fois du plaisir et de l’ambition. Le pilote Red Bull s’apprête aussi à enchaîner deux courses d’affilée puisque le paddock se rendra à Mexico, une semaine seulement après avoir voyagé au Texas.

« Tout le monde sait que j’adore la ville d’Austin, mais j’adore aussi le circuit. C’est un circuit certainement unique, avec de larges virages, et il y a plusieurs endroits (plus de trois) pour tenter des dépassements. Le circuit est rapide, il est fluide, et il est définitivement l’une des meilleures pistes au calendrier pour dépasser. »

« Dans la ville, il y beaucoup de choses à voir, j’adore me rendre dans des endroits bien connus, comme le Pete’s Piano Bar, mais aussi dans des lieux plus typés locaux pour écouter de la musique, ou pour manger. »

« Des gens me demandent si je vais porter de nouveau la barbe à Austin cette année, je n’y ai pas encore pensé, mais je sens toujours que ma petite barbe que j’avais en 2014, était la meilleure que j’aurais pu porter ! Donc peut-être que je pourrais simplement la reporter à nouveau ! »

Au Mexique, circuit où la puissance moteur compte davantage, Daniel Ricciardo a en revanche des souvenirs plus contrastés.

« J’ai été classé 3e l’an dernier mais c’était un peu confus – mais c’était tout de même une surprise sympathique. Je me suis bien amusé sur le circuit l’an dernier, plus que lors de la première année, où c’était assez poussiéreux et glissant, ce qui n’aidait pas vraiment pour avoir un bon ressenti dans la voiture. L’an dernier, c’était bien mieux, et cette année, la situation pourrait être encore meilleure. »

« Même si la section du stadium est vraiment lente, et même si ce n’est pas la plus riche en adrénaline, je l’apprécie vraiment parce qu’elle est très technique. »

« Comme il y a moins d’air [avec l’altitude], le maniement de la voiture est très différent. Nous sommes à notre niveau d’appuis maximum et pourtant, on dirait qu’on en a encore moins qu’à Monza. La voiture bouge beaucoup et c’est pour cela que vous ne vous sentez jamais à 100 % heureux, mais il faut simplement faire avec. Les fans sont incroyables et je dirais que c’est la meilleure parade des pilotes de l’année. »