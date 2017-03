Le week-end de Daniel Ricciardo n’a fait que d’empirer au fil du temps, de catastrophe en catastrophe. Après une sortie de piste hier en qualifications, qui lui a valu une pénalité de 5 places, l’Australien a rencontré un problème avant la course, qui l’a relégué à deux tours, et un problème qui a mis fin à sa course.

"La semaine a été longue, je me sens mal pour tout le monde, notamment pour les fans" se désole Ricciardo. "Il y a plus de monde ici pour me soutenir que pour n’importe quel autre pilote et je pense qu’ils auraient aimé me voir courir".

"La pénalité de 5 places étaient déjà une mauvaise chose et nous avons eu un autre problème aujourd’hui, la journée a été longue et je suis heureux de passer à autre chose. C’était compliqué mais je vais revenir encore plus motivé pour le Grand Prix de Chine".

La RB13 de l’Australien est revenue aux stands sur la dépanneuse avant la course à cause d’un souci de boîte de vitesses puisqu’elle était bloquée sur le sixième rapport. Malheureusement, c’est un autre problème qui l’a contraint à mettre pied à terre.

"Ce n’était pas le même problème que celui rencontré avant la course, nous pensions que c’était la pression du carburant mais le moteur s’est coupé et je ne pouvais rien faire pour continuer. Nous étions déjà à deux tours mais nous avons récupéré plein d’informations, plus nous roulons plus nous progressons et en ce sens, c’était positif" relativise Ricciardo.

Heureusement, tout n’est pas noir pour Red Bull puisque Verstappen a terminé cinquième en affichant un rythme proche de celui de Kimi Räikkönen tout au long de la course : "Max semblait avoir un bon rythme et nous pouvons apprendre également beaucoup de sa course, ce qui nous permettra d’avancer tous ensemble dans l’équipe".