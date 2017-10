Daniel Ricciardo a réussi à se qualifier devant Kimi Raikkonen et sa Ferrari à Austin. L’Australien a signé le même temps que le Finlandais en Q3 mais, puisqu’il l’a signé avant, il prendra la 4e place sur la grille.

"C’était un tour de folie. Je ne m’attendais pas à être à moins de 5 dixièmes de Lewis quand j’ai vu les chronos que la Mercedes était capable de faire lors de cette séance," commente Ricciardo.

"Le plus important, pour moi, c’est d’être bien placé pour demain. Mercedes et Ferrari ne peuvent pas utiliser leur puissance maximum pendant la course, juste pendant quelques tours. Je pense que notre rythme peut les inquiéter. Je pars devant Kimi déjà, il me faudra maintenant inquiéter les trois autres pilotes devant moi. Gagner ici ? C’est possible avec la bonne stratégie. Il ne faudra pas perdre de temps sur la piste parce que notre RB13 est très rapide avec le plein."

Max Verstappen a 15 places de pénalité sur la grille et il s’élancera donc du fond du peloton demain. Il s’attendait tout de même à faire mieux que 6e lors de la Q3.

"J’ai fait quelques erreurs de pilotage lors de la Q3, c’est aussi simple que ça. Sinon, je valais la 2e place, comme Sebastian. Je ne suis pas content de moi, c’est l’une de mes pires prestations de l’année. Mais bon, je sais que je pars du fond de grille. J’espère finir au moins 6e demain si les Mercedes, les Ferrari et Daniel (Ricciardo) sont à l’arrivée."