Daniel Ricciardo s’est sans trop de problème qualifié en Q3 mais c’est ensuite que les choses se sont compliquées pour lui. Le pilote australien a tapé à trois minutes de la fin de la séance, causant un drapeau rouge. Il partira logiquement 10e demain et espérait bien mieux après des essais libres encourageants.

« C’est bien sûr frustrant quand vous vous crashez, mais en Q3, vous essayez de tout donner et de tirer tout ce qui est possible de la voiture. Je savais que le virage 6 était un virage où je pouvais m’améliorer, j’ai essayé de l’aborder avec plus de vitesse, mais j’ai perdu l’arrière à la sortie, et ensuite j’ai heurté le mur. Ce n’est pas la faute du mur, bien sûr, je ne l’accuse pas ! La seule raison, c’était que je poussais dur, j’étais à la limite de l’adhérence. »

« Bien sûr, je ne suis pas heureux de cette erreur, mais c’est un risque sur ce genre de circuit. Une partie de moi n’aime pas ce résultat mais maintenant, la réalité, c’est que j’aime les circuits urbains pour ces mêmes raisons : cela montre quand vous êtes à la limite, et vous en payez le prix quand vous dépassez cette limite. »

« C’est dommage, puisque je pensais que nous pourrions nous battre à l’avant aujourd’hui, mais les temps des Mercedes étaient vraiment rapides. Ils ont prouvé qu’ils étaient hors de portée, mais Ferrari n’était pas trop loin à la fin. Ce week-end, Max et moi sommes heureux de l’équilibre de la voiture, elle répond bien, donc nous avons fait définitivement des progrès. Je ne suis pas découragé pour demain. Je pense que beaucoup de choses peuvent arriver ici et même s’il n’y aura qu’un seul arrêt, je suis sûr que nous pourrons progresser. »